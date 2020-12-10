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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum) Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na katıldı.

Sanayinin dijital dönüşümünde Türkiye’yi merkez ülke yapacak olan bu iş birliği, 10 Aralık’ta gerçekleşen lansman toplantısında iş dünyasına ve kamuoyuna anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ın ve Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab’ın birer video mesajı ile katıldıkları toplantının açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Forum’un Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı Genel Müdürü Murat Sönmez tarafından gerçekleştirildi.

2019 yılında Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) platform üyeliğine kabul edilen dünyanın ilk işveren sendikası olan MESS, Ocak 2020’de de Davos’da imzalanan anlaşma ile Forum’un iş birliğini bir üst seviyeye taşıyarak Dünya Ekonomik Forumu Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na (Centre for the Fourth Industrial Revolution Network, C4IR) katılmıştı.

Yapılan açıklamaya göre, MESS bünyesinde bulunan Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nde teknolojinin adaptasyonu ve yönetişimi ile ilgili en ileri çalışmalar yapılıyor. Bu alanda dünyanın mükemmeliyet merkezi konumunda bulunan bu ağ ile sadece fikir geliştirilmiyor, bu fikirleri uygulamak ve adapte etmek için projeler de üretiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'TÜRKİYE TARİHİ DEVRİMLERİNİ ÖNCÜSÜ OLACAK'

Toplantıya bir video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS'in Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı'na katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'yi milli teknoloji hamlesi hedefi doğrultusunda Dördüncü Sanayi Devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Erdoğan, bu hedef doğrultusunda yapılan uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan, "Dijital dönüşümü ne kadar iyi yönetebilirsek, yeni dönemde kendimizi o kadar güçlü bir yere oturturuz. Elbette her ülkenin bu doğrultuda attığı adımlar ve elde ettiği birikimler vardır. Ama asıl olan, tüm bu birikimlerin uluslararası işbirliğiyle çok daha etkin bir fırsat iklimine dönüştürülmesidir. Türkiye olarak, çok taraflı işbirliklerine önem veriyor, yer aldığımız her platformda önemli ve pozitif katkılar sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Kamu tarafı ve özel sektörüyle politikalarımızı küresel zemine taşımak ve uluslararası gelişmelerde aktif şekilde yer almak için her türlü imkanı değerlendirmekte kararlıyız. Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz. Türkiye, artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden bir konumda olacak."

'UNICORNLAR ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Türkiye’yi Dördüncü Sanayi Devrimi’nin trendlerini belirleyen ülkelerden biri yapmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Bakan Varank, pek çok ülkenin salgınla birlikte yerlilik, millilik, teknolojik dönüşüm kavramlarını gündeme aldıklarını, bu kavramları çok daha önceden 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin merkezine koyduklarını vurguladı.

Varank bu kapsamda belirledikleri ana hedeflerle ilgili olarak, "Sanayinin teknolojik dönüşümünü hızlandırmayı, çığır açıcı teknolojilerin üreticisi olmayı, milli gelirimizdeki Ar-Ge payını artırmayı, nitelikli insan gücümüze yatırım yapmayı ve tüm dünyanın kullanacağı akıllı Türk ürünleri geliştiren unicornlar çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ OLUYOR'

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da, "Bugünkü hamlemizle Dördüncü Sanayi Devrimi’nin bölgesel merkezi konumuna yükseliyoruz. Ülkemiz, dijital dönüşüm ve Dördüncü Sanayi Devrimi’nde de bölgesel güç oluyor" dedi.

Akkol, MESS’in Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na katılarak elde ettiği faydalar hakkında da, "İmalat sanayindeki bütün yenilikçi gelişmelerden eşzamanlı olarak bilgi sahibi olarak mevcut gündemi yakından takip ediyoruz. Dördüncü Sanayi Devrimi’nin tüm küresel birikimi ülkemize geliyor. Böylelikle dünyadaki en ileri bilgi seviyesi ile aynı noktada oluyoruz. Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezimizde, ileri teknoloji uygulamalarını yaygınlaştırmaya başladık. Sanayinin dijital dönüşümü projesinde pilot uygulama için 10 şirketle birlikte Ocak ayında yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akkol sözlerini “Dünya Ekonomik Forumu ile iş birliğimiz, üyelerimiz, ülkemizin tüm şirketleri, kamu yönetimi ve aynı zamanda uluslararası şirketler için değer üretecek” diyerek noktaladı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Dünya Ekonomik Forumu Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı Genel Müdürü Murat Sönmez ise, teknolojinin toplumsal ve ekonomik faydasını güçlendirmede Türkiye’nin önemli rolünün olacağını ifade etti.

Sönmez, "Türkiye, Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na katılarak yeni teknolojilerin yalnızca benimsenmesi üzerine değil aynı zamanda bu teknolojilerin yönetişim prensiplerinin insan odaklı, kapsayıcı ve adil olması konusunda da önderlik etme niyetini açıkça ortaya koydu. Bölgesinde büyük bir güç olan ve G20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye’nin, teknolojinin toplumsal ve ekonomik faydalarını güçlendirme yolunda oynayacağı önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Bugün açılışı gerçekleşen merkez, kamu, özel ve akademideki paydaşları bir araya getirerek pandemi sonrası hem Türkiye’deki hem de bölgedeki toplum, iş dünyası ve devletlerin Dördüncü Sanayi Devrimi’nin potansiyelinden tam anlamda yararlanmasına hizmet edecek" dedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

MESS üyelerinin bu iş birliği ile Dünya Ekonomik Forumu’nun küresel ağı sayesinde Forum üyeleri ile iş ortaklığı kurup sınırların ötesine geçebilecekleri belirtildi.

Dünya Ekonomik Forumu iş birliği ile Dördüncü Sanayi Devrimin ana omurgasını oluşturan yapay zeka, nesnelerin interneti ve veri yönetimi konularında da çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Söz konusu çalışmalar şu şekilde aktarıldı;

1. Teknolojinin Sorumlu Kullanımı: Yapay Zekanın Etik Kullanımı İçin Sanayi Rehberi projesi ile yapay zekanın etik kullanımı için temel prensipler belirlenecek.

2. Sanayide Rekabetçilik için Verinin Doğru Paylaşımı projesi ile çok kritik bir konu olan sanayide verinin doğru paylaşımı kriterlerinin belirlenmesi ve verinin doğru kullanılarak ekonomik etkisinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

3. Dünya Ekonomik Forumu tarafından küresel iş dünyası için hazırlanan CEO’lar ve İnsan Kaynakları Yöneticileri için Yapay Zeka Rehberi üretim sanayisi bakış açısı ile yorumlandı, küresel sanayiye katkıda bulunuldu.

4. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ile Dijital Dönüşümünü Hızlandırma projesinin yenilikçi fikir çalıştayı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Zorluklar ve çözümler tartışılarak ortaya konacak çerçeve yönerge ile sanayimizin doğru ve emin adımları hızla atması amaçlanıyor.

5. İnsan Kaynakları İçin İnsan Odaklı Yapay Zeka projesinin kamu ve özel sektörde pilot çalışması için hazırlıklar başladı.

6. MESS’in yönlendirmeleri ile Forum’un Yapay Zeka Nesli Gençlik Konseyi’ne bir lise öğrencimiz, Ecem Yılmazhaliloğlu seçildi. Kendisi konseyde ülkemizi temsil edecek. Konseyde ABD, İtalya ve Kolombiya’dan çoğunluğu 14-21 yaş aralığında üyeler bulunuyor.