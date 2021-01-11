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Mesut Bakkal: “Fenerbahçe’ye yenildik diye karalar bağlayacak değiliz”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Üzgün olduğum şey, futbolcularım emeklerinin karşılığını almalıydı” dedi

Mesut Bakkal: “Fenerbahçe’ye yenildik diye karalar bağlayacak değiliz”

Süper Lig’in 18. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup olan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mesut Bakkal, “Üzgünüm, niye üzgünüm? Çok fazla oyunu vermeden, pozisyon vermeden özellikle ilk devredeki 44’üncü dakikaya kadar oynadığımız baskılı oyun. Maçın skoru bu değildi. 4 tane sakat bir anda vermek, zaten dar bir kadro. Farnolle, Obertan Petrus ve Hasan bir anda değişiyorsunuz. Çok iyi giden bir oyun, ilk yarı yediğimiz bir gol. Hakikaten üzgünüm. İlk yarıdaki maçın sonucu bu değil. Böyle olmaması gerekiyordu. Fenerbahçe’ye yenildik diye karalar bağlayacak değiliz, şahsen ben hiç değilim. 22 tane maç, tam 66 puan var. Zaten bu iş süreç olarak uzun süreç. Gerekli olan yönetimin yaptığı çalışmalar ve bizimde onayladığımız transferlerin bir an önce yapılıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben Fenerbahçe’nin bu kadar geniş kadronun bu kadar kaliteli ayakları bulunan kadronun bizim karşımızda bu kadar etkisiz kalabileceğini maçtan önce söyleselerdi düşünmezdim. Oyuncularım 44’e kadar inanılmaz oynayan bir mücadele veren Erzurumspor takımı vardı. Biraz daha oyunu forse edecek, daha iyi pozisyon üretilseydik bunu yapabilseydik oyun farklı olurdu. Yapılacak net, eksiklerimiz belli. Belirlediğimiz veya bize uygun alabileceğimiz oyuncular belli. En kısa sürede onları aramıza döndüreceğiz yolumuza devam edeceğiz. Üzgünüm ilk devre skor bu olmamalıydı. Futbolcularım emeklerinin karşılığını almalıydı. Kadroyu biraz daha derinleştirip yolumuza devam edeceğiz. Çünkü ben buraya gelirken sürecin böyle olacağını biliyordum. 4’üncü maçımız. Ama hayatta pes eden biri değilim. Bu türlü inişli çıkışlı grafikleri bekleyen birisiyim. Onun için de en azından takımı tanıma, yapacağımız işin net doğruluğunu çalışmakla daha iyi anlıyorum. En kısa zamanda yönetim çalışmasıyla transferleri yapıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor” dedi.

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