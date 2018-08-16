Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe Zonguldak’ta

İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal formasını giyen Zonguldaklı Mesut Özil'in sevgilisi Türk kökenli İsveç vatandaşı olan oyuncu ve manken Amine Gülşe, Özil ailesine destek olmak amacıyla Zonguldak'a geldi