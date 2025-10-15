Meta 18 yaş altı çocuklar için içerik sınırı getirdi: Çocuklar artık sadece 13 yaş ve üzeri içerikleri görecek!
Meta tarafından yapılan açıklamaya göre; Instagram'da 18 yaşın altındaki kullanıcılara, sadece "13 yaş ve üzeri" için belirlenmiş içerikler gösterilecek. Güvenlik amacıyla getirilen yeni özellik ancak ebeveyn izni ile değiştirilebilecek. İşte, Instagram'ın yeni özelliği hakkında tüm detaylar...
Meta, 18 yaş altı Instagram kullanıcılarının artık yalnızca “13 yaş ve üzeri” için derecelendirilmiş içerikleri görebileceğini ve bu ayarın ebeveyn izni olmadan değiştirilemeyeceğini duyurdu. Yeni düzenleme kapsamında gençler, rahatsız edici, cinsel, alkol ve tütün temalı içeriklerin yanı sıra argo, tehlikeli hareketler ve zararlı maddeleri içeren paylaşımları da göremeyecek. İşte, yeni uygulamanın detayları
INSTAGRAM'DA 18 YAŞ ALTINA SINIR GETİRİLDİ!
ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, bünyesindeki sosyal medya platformu Instagram'da 18 yaşın altındaki kullanıcıların artık güvenlik amacıyla sadece "13 yaş ve üzeri" için belirlenmiş içeriklerle karşılaşacağını ve bu ayarın ebeveynlerinin izni olmadan değiştirilemeyeceğini bildirdi.
ÇOCUKLAR ZARARLI SAYFALARI TAKİP EDEMEYECEK VE ARAŞTIRAMAYACAK
Açıklamada, "Instagram'daki gençlerin kullandığı hesapların varsayılan ayarlarının artık '13 yaş ve üzeri' film derecelendirmelerine göre belirleneceğini duyuruyoruz. Bu da gençlerin Instagram'da 13 yaş ve üzeri için filmlerdeki içeriğe benzer içerikler göreceği anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.
Genç kullanıcıların bu tür paylaşımlar yapan hesapları takip edemeyeceği, bu içeriklere yönelik kelimeleri aratamayacağı ve bunların gönderildiği mesajları açamayacağı da vurgulanan açıklamada, şirketin dünya genelinde binlerce ebeveynin görüşleri ışığında bu adımı attığına işaret edildi.
18 YAŞ ALTI KULLANICILARA SIKI DENETİM GELİYOR
Açıklamada, rahatsız edici, cinsel temalı, alkol ve tütüne yönelik içerikler gibi halihazırda genç kullanıcılardan gizlenen içeriklerin yanı sıra yeni düzenleme kapsamında, argo ifadeler, tehlikeli hareketler, zararlı ve bağımlılık yapıcı bazı maddeler içeren paylaşımların 18 yaşın altındaki kullanıcılara gösterilmeyeceği ya da önerilmeyeceği kaydedildi.
YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN UYGULANACAK?
Yeni düzenleme yıl sonuna kadar tüm ülkelerdeki 18 yaş altı kullanıcıların hesaplarına otomatik ayar olarak uygulanacak.