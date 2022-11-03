WhatsApp’a yeni özellik: Topluluklar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Meta (Facebook), WhatsApp uygulamasında bugünden itibaren “Gruplar”a ek olarak, kullanıcılara ve grup yöneticilerine daha fazla kontrol imkanı tanıyan “Topluluklar” özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. WhatsApp’ın yeni Topluluklar özelliği sayesinde WhatsApp içinde alt grup sohbetlerine de sahip olan büyük topluluklar oluşturulabilecek ve topluluğun tamamına gönderilen duyurular okunabilecek.

GRUPLAR TEK ÇATI ALTINDA “WhatsApp Topluluklar” özelliği ile birlikte okul, aile, iş veya mahalle gibi gruplar altında toplanan kullanıcılar, artık birçok grubu tek bir çatı altında toplama fırsatına sahip olacak. Topluluklar özelliği sayesinde kullanıcılar, topluluğa gönderilen duyurulardan haberdar olabilecek.

YÖNETİCİLERE GENİŞ YETKİ WhatsApp, getirdiği yeni özellikler ile birlikte kullanıcıların, kendileri için önemli olan konularda daha büyük oluşumlar altında toplanabilmelerini amaçladığını duyurdu. — WhatsApp (@WhatsApp) November 3, 2022 Topluluklar özelliği aynı zamanda yöneticilere de daha geniş kontrol imkanları sunuyor. Topluluk üyelerine gönderilen duyuru mesajlarını belirlemenin yanı sıra, yöneticiler Topluluklara dahil edilecek gruplara ve kullanıcılara da karar verme yetkisine sahip olacak.

SIFIRDAN OLUŞTURULABİLECEK VEYA MEVCUT GRUPLAR EKLENEBİLECEK Kullanıcılar Android'de sohbetlerin üst kısmında, iOS'ta ise alt kısımda yer alan yeni Topluluklar sekmesi aracılığıyla bu özelliğe erişebilecek, sıfırdan yeni bir Topluluk oluşturabilecek veya mevcut gruplarını Topluluklarına ekleyebilecekler. Bir topluluğa katılan kullanıcılar, mevcut grupları arasında geçiş yapabilecek ve yöneticiler tarafından Topluluktaki kullanıcılara gönderilen duyuruları okuyabilecek.

TOPLULUKLAR YENİ ÖZELLİKLER İLE BİRLİKTE GELİYOR WhatsApp, Topluluklar ile birlikte platforma yenilikler de getiriyor. Yeni gelen özellikler ile birlikte tüm kullanıcılar çevrimiçi durumunu gizleme ve grubun tamamına bildirim gitmeden sessizce gruptan ayrılma imkanı elde edecek. Ayrıca grupta konuşulanların gizliliğinin korunması adına WhatsApp Topluluklardaki Yöneticiler, gönderilen duyuru mesajları ve dahil edilecek grupları kararlaştırma yetkisine de sahip olacak.

2 GB'YE KADAR DOSYA EKLEME Kısa bir süre önce mesajlara emoji ile tepki verme özelliği; grup yöneticilerine mesaj silme yetkisi verilmesi; dosya paylaşımının 2 GB’ye kadar olan dosyaları destekleyecek şekilde artırılması ve 32 kişiye kadar tek dokunuşla sesli arama seçeneğinin getirilmesi gibi özellikleri kullanıma sunan WhatsApp, Grupları ve Topluluklar’ı daha da güçlendirecek yeni özelliklerin de yakın dönemde kullanıma sunulacağını açıkladı.