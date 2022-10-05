"Metaverse 2035 yılına kadar Türkiye ekonomisine 37.5 milyar dolar katkı sağlayabilir"

"Metaverse Türkiye’ye 37 milyar dolar katabilir" 0:00 / 0:00

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Meta ve xtopia iş birliğiyle hayata geçirilen Meta İnovasyon Buluşması, Türkiye’de ilk kez düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği kapsamında hayata geçirilen etkinlikte, metaverse’ün Türkiye’deki geleceği, sunduğu potansiyeller ve gelecekte temel sektörlere etkisi masaya yatırıldı. Etkinlikte paylaşılan verilere göre metaverse başarılı bir şekilde geliştirilirse, 2035 yılına kadar Türkiye ekonomisine 37.5 milyar dolar katkı sağlayabilecek. Paylaşılan diğer bilgilere göre ise yaygın olarak kullanılan ve önemli ölçüde fark yaratabilen bir metaverse oluşturmak için bilgi ve iletişim teknolojilerine ciddi miktarda yatırım yapılması gerekiyor. Türkiye'deki işletmelerin dijital becerilerinin daha da fazla gelişebileceği ve politika yapıcılar ve düzenleyicilerin, rekabetçi bir metaverse ekosisteminin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabileceği vurgusu yapılan etkinlikte paylaşılan bilgiye göre perakende ve e-ticaret, eğitim, kültür ve turizm, oyun ve e-sporun Türkiye'de metaverse fırsatlarından faydalanması muhtemel kilit sektörler olarak öne çıktığı belirtildi.

“TÜRKİYE’NİN İTİCİ GÜCÜ OLACAK” Meta İnovasyon Buluşması’nın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şunları söyledi: “2035 ve ötesinde metaverse’ün daha da büyük ve heyecan verici kullanım alanlarını göreceğiz. Metaverse, sosyalleşmeden ticarete, eğitimden sanata birçok noktada sonsuz imkan sağlayacak. Dijital Ofisimiz önderliğinde de bu konularda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu olanaklar hem yeni işletmelerin oluşmasına, hem de mevcut işletmelerde değişimine olasılık sağlayacak; başta oyun, e-ticaret, bankacılık ve perakende olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak.” Metaverse’ün birlikte geliştirilmesi ve sorumlu bir şekilde inşa edilmesi gerektiğinin altını çizen Sayan, “Metaverse ekonomisi gelecekte Türkiye'nin itici güçlerinden birisi olacak. Ülkemiz dijital oyunlar sektöründeki tecrübesini, eğitimli insan kaynağını, azmini metaverse teknolojileri alanında da kullanacak ve dijital oyunlar alanında gösterdiği başarıyı ve yakaladığı ivmeyi tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde metaverse teknolojileri alanında da gösterecektir” dedi.

“SADECE TÜKETİCİ DEĞİL, ÜRETİCİSİ OLMALIYIZ” Etkinlik kapsamında düzenlenen “Türkiye için Gelecek Vizyonu” panelinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise “Teknolojik gelişmeler insanın sınırlarının ötesine geçme arayışıyla ortaya çıkıyor, metaverse de bunun bir yansıması. Değişimin bizzat içinde olmak bir yandan adaptasyon gerektirse de bir yandan hayatı daha keyifli ve coşkulu yaşamak için bir fırsat sunuyor. Türkiye’de son dönemde bu alanda temel bir politika güdüyoruz; teknolojinin sadece tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olmayı hedefliyoruz. Genç nüfusu göz önünde bulundurduğumuzda bu yeni alanlar için Türkiye çok büyük bir pazar olmak birlikte, sektörün büyük bir üreticisi olma potansiyeline sahip. Bu da Türkiye ekonomisi için önemli sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.

10 YIL İÇİNDE 1 MİLYAR KİŞİYE ULAŞACAK Etkinliğe katılan Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş metaverse’ün 10 yıl içerisinde 1 milyar kişiye ulaşacağını belirterek şöyle konuştu: “Türkiye yüksek ve genç nüfusa sahip, büyüyen ve gelişmekte olan bir pazar. Veriler, Türkiye’deki küçük işletmelerin yüzde 77’si 2021 yılında işletmelerini kurarken Facebook’tan faydalandığını gösteriyor. Dünya genelinde ise 210 milyondan fazla insan Facebook üzerinden Türkiye’deki bir işletmeyle bağlantı kuruyor” dedi. Metaverse’ün Türkiye için yeni istihdam alanları ve iş fırsatları yaratma potansiyeline değinen Toptaş, “Önümüzdeki 10 yıl içinde küresel olarak 3 trilyon dolardan ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'de 360 milyar dolardan fazla değere sahip olabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz. Biz de Meta olarak, Türkiye’nin metaverse’ü hızlıca benimsemesi ve bu alanda üretkenlik göstermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.