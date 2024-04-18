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        Mete Gazoz, Paris Olimpiyat Oyunları'nda izlenecek ilk 100 sporcu arasında

        Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek ilk 100 sporcu arasında gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:56
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        Mete Gazoz, ilk 100 sporcu arasında
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        Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek ilk 100 sporcu arasında gösterildi.

        Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "Başarılarıyla Türk spor camiasının gururu olan olimpiyat ve dünya şampiyonu okçumuz Mete Gazoz, dünyaca ünlü spor otoritelerinden biri olan NBC Olympics tarafından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek 100 sporcu arasına seçildi." denildi.

        Yaklaşık 100 gün sonra başlayacak Paris 2024 öncesinde Mete Gazoz hakkında çıkan haberde, şu detaylara yer verildi:

        "Tokyo Olimpiyatları'nda 21 yaşında olan Mete Gazoz, olimpiyat tarihinde bireysel altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu. Şimdi 24 yaşında, branşında favori olarak gösterilerek ünvanını korumak için Paris'e gidiyor. Mete Gazoz, 2023 yılında güçlü bir performans sergileyerek Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel altın madalya aldı ve Dünya Okçuluk Federasyonundan Yılın En İyi Klasik Yay Erkek Okçusu ünvanını üçüncü kez kazandı."

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

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