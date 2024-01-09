Mete Gazoz: Türk halkının desteği motive ediyor Sadece Türk okçuluk tarihine değil şimdiden Türk spor tarihine geçen isimlerden olan Mete Gazoz, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Kulübü'nün konuğu oldu. Şimdiye kadar bireysel ve takım halinde toplamda 51 madalya kazanan genç sporcu, Paris 2024'te takım halinde şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizdi. Başarısının sırrını anlatan milli sporcu, arkasındaki ekibe dikkat çekti

Melih Gümüşbıçak'la Spor Kulübü, Bloomberg HT'de başladı, programın ilk konukları Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile Türkiye'nin gururu sporcular milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve milli okçu Mete Gazoz oldu.

Sporcu bir aile geçmişi olmasının avantajları yaşadığını dile getiren Mete Gazoz, "Ailemin sporcu olması benim için büyük bir artı oldu. Milli Takım'a girene kadar nasıl zorluklarla karşılaşabileceğimi ve üstesinden gelebileceğimi babam tecrübe ettiği için benim adıma süreci çok kolaylaştırdı. Turnuvalarda, antrenmanlarda ne olursa olsun desteklediklerini bildiğim için özgüvenliydim" dedi.

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BU BASKIYLA NASIL BAŞA ÇIKIYOR?

Okçulukta birçok veri bulunduğunun altını çizen milli sporcu, "Verilerin işlenmesini ve sonucunda nasıl bir antrenman programı ya da nasıl bir zihinsel yol izlememiz gerektiğini belirten bir ekibimiz var. Elde ettiğim başarıları tek başıma başarma şansım imkansız gibi bir şey. Arkamdaki ekip sayesinde neredeyse hiçbir zaman üzerimde baskı hissetmedim" ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz'un teknik direktörüne vurgu yapan TMOK Başkanı Uğur Erdener ise "Mete'nin arkasındaki ekip, teknik direktörü Göktuğ aynı zamanda Dünya Okçuluk Federasyonu Koç Komitesinin başkanı. Seçimle geldi oraya. Kongreye katılan delegelerinin tümünün oyunu alarak o göreve seçildi. Mete'nin arkasındaki ekip, çok güçlü bir ekip" dedi.

"OKÇULUK YAŞIM 30-40'LARDADIR!"

Çocuk yaştan itibaren rekabetçi bir ortamın içinde bulunan milli sporcu "Okçuluk olarak yaşım çok büyüktür herhalde, 30-40'larda vardır ama öyle hissetmiyorum. Yeri geldiği zaman öyle hissediyorum. Durumlara göre! Durum, olgun olmamı gerektiriyorsa olgun davranıyorum. Ortamda benden olgun insanlar varsa kendimi çok kasmıyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİ İZLEYENLERİ HEYECANLANDIRMAK HOŞUMA GİDİYOR"

Başarısının püf noktalarına değinen Mete, "Sporcu olduğum için sonucu herkesten çok daha iyi bilme şansım var. Nereye atacağımı biliyorum. Hangi şartlarda daha uzağa veya tam ortaya atacağımı biliyorum. Dışarıdan izleyince 'Atabilecek mi?', 'Rüzgar esti' 'Aman dikkat et' gibi heyecanlı bekleyiş oluyor. Beni izleyenleri heyecanlandırmak hoşuma gidiyor. Tüm Türk halkı tarafından takip edilmek, desteklenmek gurur veriyor. Biz orada kendi ismimizi değil, ülkemizi, milletimizi temsil ediyoruz. Halk tarafından karşılık görmesi daha fazlasını yapmak için teşvik ediyor" dedi.

"HEDEFİMİZ TAKIM HALİNDE ŞAMPİYONLUK"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki hedefler için sıkı çalıştığının anlını çizen milli sporcu, "Çalışmalarımız devam ediyor. Günde 10-11 saat antrenman sürecimiz var. Takım halinde olimpiyat şampiyonu olma şansımız var, yüksek bir ihtimal. Olursak tadından yenmez! Bireysel olarak bir şampiyonluk daha hedefliyorum" ifadelerini kullandı.