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Meteoroloji'den 4 bölge için uyarı! Vali Yerlikaya'nın yasak kalkacak dediği İstanbul'da kar sürecek mi?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, 4 bölge ile 7 il çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz'in 3 il ve çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, söz konusu bölgelerdeki kuvvetli ve yoğun kar yağışının yanı sıra buzlanma ve don ile çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. İstanbul'da ise, gece boyunca yoğunluğunu artıran kar yağışının bugün ağırlıklı sabah saatleri olmak üzere saat 18.00'a aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yasaklanan motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin bugün saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de yağışlarla ilgili olarak "28-29 Mart'tan itibaren 10 derecelere yaklaşıyoruz" derken, soğuk havaya sebep olan 3 etkenden 2'sinin zayıflamaya başladığını söyledi.

Meteoroloji'den 4 bölge için uyarı!
Meteoroloji'den 4 bölge için uyarı!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA NE KADAR SÜRECEK?

Megakent İstanbul'da önceki gün sabah itibariyle aralıklı olarak görülen kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış, gece de devam etti. Kar yağışının bugün ağırlıklı sabah saatleri olmak üzere saat 18.00'a aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel "28-29 Mart'tan itibaren 10 derecelere yaklaşıyoruz" derken, soğuk havaya sebep olan 3 etkenden 2'sinin zayıflamaya başladığını söyledi.

MOTOSİKLET, ELEKTRİKLİ SCOOTER VE MOTOKURYELER TRAFİĞE ÇIKABİLECEK

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

YURT GENELİNDE BUGÜN

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI: Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 7°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL 6°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kar yağışlı
KOCAELİ 5°C, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 10°C, Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 13°C, Parçalı bulutlu
ANTALYA, 13°C, Parçalı bulutlu
HATAY 11°C, Parçalı bulutlu
ISPARTA 4°C, Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 3°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 1°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı
KONYA 3°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 3°C, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU 0°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Samsun, öğle saatlerinde Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 5°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 5°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT 3°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON 5°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS -7°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA 3°C, Çok bulutlu
VAN 1°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 7°C, Parçalı bulutlu
SİİRT 5°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de; kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

MARMARA: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta.

AKDENİZ: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde doğusu 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı 4,0 m, Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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