Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın güneydoğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Fotoğraf: AA, temsilidir.