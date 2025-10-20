Habertürk
Habertürk
        Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 20:54 Güncelleme: 20.10.2025 - 20:54
        Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın güneydoğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

