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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak

        Meteoroloji'den kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu, iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu kar yağışlı olacak. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklenirken, gece saatlerinden itibaren Muğla çevresinde de kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde de yoğun kar yağışı etkili olacak. Doğu Anadolu'da sıcaklar 2 ila 8 derece düşerken, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 07:44 Güncelleme: 21.11.2023 - 07:49
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        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sabah saatlerinde Tokat, Siirt ve Sinop'un iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Rize, Artvin, Ardahan, Hakkâri ve Van'ın güneyinin yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 16°

        Ankara

        Güneşli 11°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 19°

        Antalya

        Güneşli 21°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 12°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 14°

        Adana

        Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Güneşli 12°

        Gaziantep

        Güneşli 13°

        Ağrı

        Karlı

        Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 8 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın iç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in doğusu ile akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Rize ve Artvin kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (yerel su baskını, heyelan, görüş mesafesinde azalma, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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