Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sabah Doğu Karadeniz, öğleden sonra Muğla için yağmur uyarısı
ABONE OL

Meteoroloji'den sabah Doğu Karadeniz, öğleden sonra Muğla için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri ise kar yağışlı olacak. Öğle saatlerinden sonra ise Muğla ve çevresinde yağmur bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Son dakika: Meteoroloji'den sabah Doğu Karadeniz, öğleden sonra Muğla için yağmur uyarısı
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
CMK gereğince görevlendirilen müdafilerin ücretlerinde artış
GÜNDEM CMK gereğince görevlendirilen müdafilerin ...
Yılbaşı gecesi ücretsiz ulaşım! Son dakika haberi: Başkentray, Marmaray ve İZBAN yılbaşı gecesi ücretsiz olacak!
GÜNDEM 3 büyükşehirde metrolar yılbaşı gecesi ücretsiz
Burdur'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
GÜNDEM Burdur'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Bursa'da sokakta bir erkeğe ait cansız beden bulundu
GÜNDEM Sokakta cansız bedeni bulundu
Lidya İsminin Anlamı Nedir? Lidya İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
GÜNDEM Lidya isminin anlamı
Adana'da TIR sürücüsünün ölümünde kalp krizi şüphesi
GÜNDEM TIR sürücüsünün ölümünde kalp krizi şüphesi
İstanbul'da yılbaşı öncesi işletmelere alkol denetimi
GÜNDEM İstanbul'da yılbaşı öncesi işletmelere alkol denetimi
EYT'de Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile 2022 EYT emeklilik başvurusu nereden yapılır, ne kadar sürede sonuçlanır?
GÜNDEM EYT başvuru detayları belli oldu!
EYT'de prim eksiği nedir, nasıl tamamlanır ve eksik prim günü toplu ödenir mi? EYT eksik prim tamamlama!
GÜNDEM EYT eksik prim tamamlama!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.