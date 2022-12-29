Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
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