Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı! Mevsim normalleri üzerinde
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağmur etkili olurken, yurdun tamamında yüksek sıcaklıklar yaşanacak. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması beklenirken, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AFYONKARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu