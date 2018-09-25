Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Çanakkale'den Bodrum'a kadar uzanan tüm Ege Denizi kıyılarında perşembe gününe kadar fırtına beklendiğini açıklayıp özellikle balıkçıların denize açılmamaları istendi. Denizlerde yaşanacak olan fırtınadan dolayı Çanakkale ve Balıkesir'de sıcaklıklarda 7 derece, İzmir ve çevresinde ise 5 derecelik düşüşler beklendiği ifade edildi.

BALIKÇILARIN DENİZE AÇILMAMALARI İSTENDİ

DHA'nın haberine göre, Marmara ve İstanbul için günler öncesinden yapılan meteorolojik uyarılardan sonra Ege Denizi içinde fırtına uyarısı geldi. İzmir'deki Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, fırtınanın Ege Denizi'nde etkili olacağını açıkladı. Perşembe gününe kadar zaman zaman etkisini artırarak sürecek olan fırtınadan dolayı Çanakkale'den Bodrum'a kadar kıyılarda özellikle balıkçıların, denize açılmamaları istendi. Fırtınanın Ege Denizi'nin tamamında etkili olacağı bildirildi. Fırtınadan dolayı bölgenin kuzey tarafındaki Çanakkale ve Balıkesir'de sıcaklıklarda 7 derece, İzmir, Manisa ile çevresinde ise 5 derecelik sıcaklık düşüşlerine neden olacağı ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ