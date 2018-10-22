Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Malatya dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Bitlis çevreleri ile Artvin'in kıyı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Rize ve Bitlis çevreleri ile Artvin'in kıyı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ISTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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