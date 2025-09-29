Meteoroloji'den yağış ve hava durumu uyarısı! İl il hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağış uyarısı geldi. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Bazı bölgelerimizde sıcaklık azalacak. Peki il il hava durumu nasıl olacak?
Bugün Marmara Bölgesi’nde yağış var. Meteoroloji tarafından yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Aydın ve Uşak çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu tahminleri
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Aydın ve Uşak çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUZEYBATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, güney
kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU TAHMİNİ
ANKARA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde de yağış bekleniyor
İZMİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 18, Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gün boyu sağanak tahmin ediliyor
KOCAELİ: Yağışların sabahın erken saatlerde başlaması ve gün boyu sürmesi bekleniyor
ÇANAKKALE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ANTALYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 23, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 29, Parçalı ve az bulutlu