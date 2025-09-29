Meteoroloji'den yağış ve hava durumu uyarısı! İl il hava durumu nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Aydın ve Uşak çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUZEYBATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, güney

kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU TAHMİNİ

ANKARA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde de yağış bekleniyor