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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyan ünlü isimlerden biri de Metin Hara...

Bu süreçte takipçilerine sık sık 'Evde kal' mesajı veren Hara, son olarak yayınladığı espirili bir video ile dikkat çekti.

Süpürgenin üzerine oturarak uçuyormuş gibi yapan Hara, "Kamyon arkası sözlerini 'Harry Potter' filminin karakterlerine uygulayın" diyerek paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

-'Hogwartslısın' dediler kız vermediler.

-Dumbledore bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin.

-Harry’nin bahtı kara Hermoine’nin gönlü yara...

-Snape’de sollardı...

-Yaklaşma muggle olursun, geçme pişman olursun.

-Sen Gryffindor’a doğan güneş, ben yollarda çilekeş...

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