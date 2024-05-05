Metin Ülgen: Çok mutluyum, tarifi mümkün değil

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde oynadığı ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

"ÇOK MUTLUYUM, TARİFİ MÜMKÜN DEĞİL"

Mücadelenin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen, "Çok mutluyum. Galatasaray’ın isminin olduğu yerde hep söyledik sezon başından beri hayallerimiz var. ‘Biz şampiyon olacağız’ dedik. Şampiyon olmalı, Avrupa’da Türk olmayan takımları yenmeli, Şampiyonlar Ligi’ne gitmeli. Böyle büyük bir camiada şampiyon olduğumuz için çok mutluyum, tarifi mümkün değil" diye konuştu.