Metro durağı yakınında EYP bulundu!
İstanbul Başakşehir'de metro durağının çıkışında fitili yarıya kadar yanmış el yapımı bomba bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesi sürüyor
Giriş: 15.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:58
İstanbul Başakşehir’de Esenler Sanayi Sitesi 7. cadde üzerinde bulunan metro durağının çıkışında, sokaktaki istinat duvarının deliğinde, fitili yarıya kadar yanmış el yapımı bomba bulundu.
DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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