Mevsim geçişi mi, fazla kilo kaybı mı? İşte saç dökülmesinin nedenleri

Gür, bakımlı ve güzel saçlara sahip olmayı hangimiz istemeyiz ki... Sağlıkla uzattığımız saçlarımızı savura savura dolaşmak ya da hiçbir yaşta ve hayatımızın hiçbir döneminde saç kaybı gibi bir sorunla uğraşmamak herkesin dileğidir ancak bazen umulduğu gibi olmaz. Bu yüzden saç dökülmesi çoğu zaman herkeste bir tedirginlik yaratır.

Aslında çoğu zaman saç dökülmesi dediğimiz şey nadiren yaşanacak ve yaşandığında panikletecek kadar önemli olmaz. Hatta günde 100-150 adet saçı kaybetmemizin hem kullanım hem bakıma bağlı nedenlerle normal olduğu bile söyleniyor. Ama bazen, bu dökülme süresi uzadığında ya da dökülen miktar arttığında saç dökülmesinin altında neler yatabileceğini merak ediyoruz. Gelin saç dökülmesinin olası sebeplerine şöyle bir göz atalım.

Androgenetik alopesi (Genetik olarak saç dökülmesi): Eğer genetik olarak saç dökülmesine meyilli bir yapıya sahipseniz maalesef ne kadar bakım ve besleme rutini uygularsanız uygulayın saçınız dökülür. Kalıtsal olarak saçları dökülen erkeklerde androjen hormonlarının ya da daha ayrıntılı söylemek gerekirse dihidrotestesteron rol oynar. Bu saç kaybında erkeklerde alındaki saçların başladığı çizgi geriye doru çekilir ve tepe açılır. Kadınlarda ise seyrelti tepeden çevreye doğru gerçekleşir.

Cilt problemleri: Eğer derinizde bazı rahatsızlıklar ya da hastalıklar varsa, (sedef hastalığı, egzamalar, akne, liken hastalığı, aşırı yağlı deri, mantar gibi) saç dökülmesi sorunu yaşayabilirsiniz. Uzun süre strese maruz kalmak: Bazen başımıza gelen zor şeyler uzun süre yoğun stres altında yaşamamıza yol açabilir. Bu yoğun stresli zamanlarımızda saç dökülmesine sıklıkla yaşanır çünkü stres, vücudumuzda çeşitli hormonların salgılanmasına neden oluyor. Bu hormonlar da zaman zaman saç dökülmesine neden olabiliyor. Aşırı ve hızlı kilo kaybı: Kilo sorunu yaşayan insanların hızlı zayıflamak istemesi psikolojilerini düşününce anlaşılır gelebilir ancak biyolojik sağlığımı için bu durum pek de iyi sonuçlar doğurmayabilir. Bir anda fazla kilo veren insanlarda her insanda görülen doğal saç dökülme süresinin uzaması ve dökülen miktarın artması şeklinde sonuçlar meydana gelebilir. Kullanılan ilaçların yan etkisi olarak saç dökülmesi: Kemoterapi, radyoterapi gibi kanser gibi hastalıkların tedavisindeki yöntemler saç dökülmesine neden olur. Ancak bazen bu kadar güçlü tedaviler görmemiz gerekmese de kullandığımız kan sulandırıcılar, artrit, gut, depresyon, kalp hastalıkları ya da yüksek tansiyon gibi hastalıkların tedavisi için kullandığımız ilaçlar da saç dökülmesi yapabilir.