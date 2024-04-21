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        'Mezarlıklarda dua okunur yemek yenmez' diyerek pikniği yasakladı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde Sarıseki Mahallesi'nin yeni muhtarı olan Özcan Kayar, "Mezarlar piknik alanı değildir, mezarlarda dua okunur, mezarlara saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz" diyerek mezarlıklarda pikniği yasakladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 09:44 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:44
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 bin nüfuslu Sarıseki Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde 58 yaşındaki Özcan Kayar, en yakın rakibine 97 oy fark atarak muhtar oldu.

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        Zaman kaybetmeden çalışmalara başlayan Muhtar Kayar'ın ilk icraatı "Cenaze evinde yemek yenilmez, yemek götürülür" diyerek mahallenin dört bir yanını afişlerle donattı.

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        Kayar'ın mahallesi için ikinci icraatı ise mezarlıkta pikniği yasaklamak oldu.

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        Muhtar Kayar, mezarlık çevresine "Mezarlar piknik alanı değildir, mezarlarda dua okunur, mezarlara saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz" pankartları astı.

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        Kayar, seçimden bu yana yaptıklarıyla mahalle sakinlerinin takdirini topladı.

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        Muhtar Özcan Kayar, mezarlıkların içerisinde mangal yapıldığına dikkat çekerek, "Bu durum çok üzücü. Mezarlıkların içerisinde alkol de tüketmişler. Ben mahalle muhtarı olarak pankart hazırlattım. 'Mezarlar piknik alanı değildir, mezarlarda dua okunur. Mezarlara saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz' yazılı pankartlar astım. Ben bunu genişletmek istedim. Mezarlarımızın içerisinden farklı yerlerde; alkol tüketimi, kola tüketimi ve ona bağlı olarak da saygısızca hareketlerden dolayı bu pankartı astım. Bu pankartı asarken toplumun refleksini biraz daha genişletmek istedim" ifadelerini kullandı.

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        #mezarlıklar
        #muhtar
        #Hatay İskenderun
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