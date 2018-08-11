Mezokovesd Zsory - Budapest Honved karşılaşma önü

Mezokovesd Zsory ve Budapest Honved, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. 4 puanlı Mezokovesd Zsory 6. sırada bulunuyor, Budapest Honved 9 puana sahip ve 2. sırada. Mezokovesd Zsory son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Budapest Honved son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 671. İddaa'da Mezokovesd Zsory kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Budapest Honved kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mezokovesd Zsory son haftadaki Szombathelyi Haladas müsabasında 1-0 yenildi.

Budapest Honved, Vasas Budapest karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Mezokovesd Zsory, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

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