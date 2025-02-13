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        AZ Alkmaar-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        AZ Alkmaar-Galatasaray maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, iyi bir skorla ayrılıp 20 Şubat'taki rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. AZ Alkmaar-Galatasaray maçına dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2025 - 21:51 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:53
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        Hollanda'da ilk 11'ler belli oldu
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        STAT: AFAS

        HAKEM: Joao Pinheiro

        SAAT: 23.00

        YAYIN: TRT 1

        AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott.

        Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Berkan, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Morata.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oluyor.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda bu sezon 36 takımlı yeni lig formatı uygulandı. Galatasaray, lig aşamasında sırasıyla Yunanistan'ın PAOK, Letonya'nın RFS, İsveç'in Elfsborg, İngiltere'nin Tottenham, Hollanda'nın AZ Alkmaar, İsveç'in Malmö, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve Hollanda'nın Ajax takımlarıyla karşılaştı.

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        Avrupa Ligi'ne iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlike ayrılan Galatasaray, lig etabındaki tek yenilgisini son maçta aldı. İlk 8'de yer alma şansını son 2 maçta aldığı sonuçlarla kaçıran Galatasaray, normal sezonu 14. sırada tamamladı.

        AZ Alkmaar ise lig etabındaki 8 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Hollanda temsilcisi, topladığı 11 puanla 19. olarak son 16 play-off turuna yükseldi. İki takım arasında normal sezonun 5. haftasında yine Hollanda'da yapılan müsabaka 1-1 sona erdi.

        RÖVANŞ 20 ŞUBAT'TA

        Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak. Turu geçen takım, son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile eşleşecek.

        LİG ETABININ EN GOLCÜSÜ

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı oldu. Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında çıktığı 8 müsabakada 19 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu en fazla gol kaydeden takım olarak bitirdi.

        TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

        Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

        Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 8 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Ajax karşılaşmasına kadar çıktığı 7 müsabakada kalesine 14 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 2 kez topu çıkardı.

        DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

        Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 4 deplasman maçından da galip dönemedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, normal sezonun son maçında dış sahada Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

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