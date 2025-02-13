Galatasaray, Konstantinos Tzolakis'i listesine aldı!

Konstantinos Tzolakis, son bir yılda piyasa değerini 1.2 milyon eurodan 6 milyon euroya çıkarmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi’nde son 16 turunda Maccabi Tel Aviv maçında formayı kapan Tzolakis, daha sonra Fenerbahçe, Aston Villa ve Fiorentina maçlarında üstün bir performans sergileyerek takımının Konferans Ligi zaferine ulaşmasına katkıda bulundu. Özellikle Fenerbahçe maçında 3 penaltı kurtaran genç kaleci, takımını yarı finale taşımayı başarmıştı.