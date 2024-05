MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anneler Günü mesajı MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Her anne özel, her anne önemli, her anne övünç kaynağıdır. Onları üzmeyelim, incitmeyelim, onlara asla yüzümüzü dönmeyelim." ifadesini kullandı

