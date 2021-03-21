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Miami Beach'te olağanüstü hal ilan edildi!

ABD'de Miami Beach şehrinde, bahar tatili nedeniyle insanların şehre akın etmesinden kaynaklı güvenlik endişeleri sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi.

Miami Beach'te olağanüstü hal ilan edildi! - Haberler
Miami Beach'te OHAL ilan edildi!
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DHA

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Beach şehrinde olağanüstü hal ilan edildi.

Dün yapılan yazılı açıklamada, Miami Beach Polis Departmanı'nın beklenenden fazla bahar tatili kalabalığıyla ilgili ciddi endişeleri ışığında şehir genelinde acil durum ilan edildiği ifade edildi.

Acil duruma yanıt olarak, şehir sakinlerinin ve ziyaretçilerin sağlığını korumak ve güvenliğini temin etmek için alınan acil durum önlemlerinin derhal uygulanacağı belirtildi.

Olağanüstü hal bildirisi ve alınan önlemlerin, Covid-19 salgınıyla ilgili halihazırda yürürlükte olan acil durum önlemlerinden ayrı olduğu ve bunlara ek olarak alındığı ifade edilirken; söz konusu önlemlerin Belediye Başkanı ve Şehir Komisyonu tarafından aksi belirtilmedikçe 72 saate kadar uygulanacağı açıklandı.

Yerel medyaya açıklamada bulunan Miami Beach Belediye Başkanı Dan Gelber, "Kurallara uyma niyeti olmayan çok fazla kişi geliyor, sonuç katlanabileceğimizden çok daha fazla bir kaos seviyesi oldu" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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