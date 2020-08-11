Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

MICE (Meetings, Incentives, Congress, Events & Exhibitions) endüstrisinden 16 sivil toplum kuruluşu ve 1 platformun temsilcileri bir araya gelerek sektörde yaşananlara dair ortak bir açıklamada bulundular.

Sektörel dernekleri temsilen konuşan I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, pandemi sebebi ile dünyada MICE turizminin yapılamadığını ve bu anlamda tüm destinasyonların eşitlendiğini ifade etti.

Kurt, "İyi bir pazarlamayla İstanbul’u dünyanın uluslararası fuar, kongre, etkinlik merkezi haline getirmek ana hedefimizdir. Gerekli devlet desteğini almamız halinde 2023 yılında Türkiye uluslararası alanda MICE sektöründe lider ülkeler arasında ilk sıralarda olacaktır" dedi.

Hüseyin Kurt, pandemiden dolayı bütün dünyada MICE sektöründeki faaliyetler durduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde de pandemiden kaynaklanan ekonomik olumsuzluklardan en çok MICE Sektörü etkilendi. Özellikle toplantı, fuar, kongre ve etkinlik sektörlerini tanımlayan MICE endüstrisinde faaliyetler tamamen durdu. Önlemlerin acilen alınmaması halinde 600 bin kişinin istihdamını etkileyen bir endüstri krize girecek" diye konuştu.

ÖNERİLERİNİ SIRALADILAR

Sektör temsilcileri, içinde bulunulan durumdan çıkmak adına önerilerini sıralayarak, fuarların 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren düzenleneceğinin bakanlıkça genelge ile bildirilmiş olmasına rağmen, haklarında resmi bir açıklama olmasa da kongre, toplantı ve etkinliklerin de o zamana kadar kısıtlama kapsamında algılanmış ve dolayısıyla kongre, toplantı ve etkinliklerin fiziki olarak düzenlenemez hale geldiğini belirtti.

MICE endüstrisinin, gerekli sağlık önlemlerini alarak fuar, kongre, toplantı ve etkinlikleri güvenli bir şekilde düzenleyebileceğini kaydeden yetkililer, Mart ayı ortalarından itibaren faaliyetlerin gerçekleştirilemediği bu dönemde vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı gibi uygulamalarının sektöre nefes aldırdığını, normal faaliyetler için iş takvimine dönüş geciktikçe de ilgili sektördeki yükün daha da ağırlaşacağını bildirdi.

Bu kapsamda, sektörün önerileri şu şekilde sıralandı;

1. Sektör bileşenleri için Kısa Çalışma Ödeneğinin (KÇÖ) kısa vadede 2020 yılı sonuna kadar devam ettirilmesi,

2. Sektör bileşenleri için asgari ücret teşvikinin COVID‐19 salgınının etkileri geçene kadar iki katına çıkarılması,

3. Ertelenen kredi borçlarının vadesi gelmiş olsa bile sektörel faaliyetlerin başlayamaması nedeni ile yeniden yapılandırılması,

4. Sektör bileşenlerinin bozulan nakit akışlarının düzelebilmesi için, uzun vadeli “sıfır” faizli ve teminatsız KGF ve Hazine garantili ilave kredi imkanları ile diğer bankalardan kredi desteklerinin sağlanması ve kredi kullanım koşullarının kolaylaştırılarak sürecin hızlandırılması,

5. SGK, KDV, muhtasar ödemelerinin en az 1 yıl olmak üzere ertelenerek takip eden yıldan itibaren yapılandırılması,

6. 2019 ve 2020 yılları kurumlar vergisi ve gelir vergisi tahakkukları ödemelerinin en az 1 yıl olmak üzere faizsiz olarak ertelenmesi ve ödemelerin takip eden yıldan itibaren yapılandırılması,

7. Sağlanacak tüm imkanlardan sadece fuar, kongre, toplantı, etkinlik, seminer, bayi toplantısı, lansman, piknik, festival gibi başlıklarda faaliyet gösteren firmaların değil, bütün mesaileri ile bu sektörlere hizmet eden yan sektörlerin de faydalanması gerektiği.