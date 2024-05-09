Michael Douglas: Seks sahneleri için koordinatöre gerek yok

Michael Douglas'ın 'Temel İçgüdü' filminden bir sahnesi...

'Ölümcül Cazibe' ve 'Temel İçgüdü' gibi filmlerin yıldızı olan Douglas, "Deneyimlerime göre, kadının rahat olduğundan emin olmak için erkek olarak sorumluluk alırsınız, bunu enine boyuna konuşursunuz. 'Tamam, eğer bir sakıncası yoksa sana buradan dokunacağım' dersiniz. Çok yavaş ama organik bir şekilde oluyor gibi görünür, iyi oyunculuk da budur" ifadesini kullandı.