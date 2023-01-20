Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler: Bu yiyecekler size rahatsızlık veriyor olabilir

FASULYE

Fasulye sağlıklı protein ve lifle doludur ancak aynı zamanda gaza ve kramplara neden olan sindirimi zor olan şeker de barındırır. Vücudunuzda onları parçalayabilecek enzimler yoktur. Bağırsaklarınızdaki bakteriler bunun yerine işi yapar ve bu süreçte kişiye gaz sancısı verebilir.

Bunu yaşamamak için; kuru fasulyeyi en az 4 saat bekletin ve pişirmeden önce suyunu dökün.