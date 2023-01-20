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Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler: Bu yiyecekler size rahatsızlık veriyor olabilir

Midemiz her şeyi öğütmek konusunda yetenekli olsa da bazı besinler tarafından oldukça zorlanabiliyor. Mide zorlandığı zaman kişi bunu; kramp, gaz sancısı, midede yanma gibi semptomlarla hissediyor.

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  • Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler: Bu yiyecekler size rahatsızlık veriyor olabilir

    NANE

    Midenin üst kısmındaki kası gevşetebilir bu da yiyeceklerin yemek borunuza geri dönmesini sağlayabilir. Hatta midesi bulanan ancak istifra edemeyen kişilere bu yüzden nane limon kaynatılır. Ayrıca midede yanma hissi yaratabilir. 

    Uzmanlar; daha küçük porsiyonlar yerseniz ve yedikten sonra uzanmazsanız, yiyeceği tekrar yukarı iten basıncı azaltabileceğinizi söylüyor.
  • Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler: Bu yiyecekler size rahatsızlık veriyor olabilir

    SÜT ÜRÜNLERİ

    İshal, şişkinlik ve gaz sorunu yaşıyorsanız, laktoza karşı toleranssız olabilirsiniz. Bu, sütte ve diğer süt ürünlerinde şekeri sindiren bir enzime sahip olmadığınız anlamına gelir.
  • Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler: Bu yiyecekler size rahatsızlık veriyor olabilir

    BAHARAT

    Bazı insanlar, -özellikle çok fazla tükettiğinde- baharatlı besinlerden sonra hazımsızlık veya mide ekşimesi yaşar.

    Çalışmalar, acı biberdeki kapsaisin adı verilen bileşenin suçlu olabileceğine işaret ediyor.
  • Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler: Bu yiyecekler size rahatsızlık veriyor olabilir

    FASULYE

    Fasulye sağlıklı protein ve lifle doludur ancak aynı zamanda gaza ve kramplara neden olan sindirimi zor olan şeker de barındırır. Vücudunuzda onları parçalayabilecek enzimler yoktur. Bağırsaklarınızdaki bakteriler bunun yerine işi yapar ve bu süreçte kişiye gaz sancısı verebilir. 

    Bunu yaşamamak için; kuru fasulyeyi en az 4 saat bekletin ve pişirmeden önce suyunu dökün.
  • Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler: Bu yiyecekler size rahatsızlık veriyor olabilir

    LAHANA VE DİĞER TURPGİLLER

    Brokoli ve lahana gibi turpgiller fasulyelerde olduğu gibi gaz yapan aynı şekerlere sahiptir. Yüksek lifleri de sindirimi zorlaştırabilir. Çiğ tüketmek yerine pişirirseniz daha kolay bir şekilde sindirilebilir. 
  • Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler: Bu yiyecekler size rahatsızlık veriyor olabilir

    ÇOK FAZLA LİFLİ BESİN TÜKETMEK

    Kepekli tahıllar ve sebzeler gibi karbonhidrat içeriği yüksek yiyecekler sindirim için iyidir. Ancak çok fazla yemeye başlarsanız, sindirim sisteminiz uyum sağlamakta zorlanabilir. Sonuç: gaz ve şişkinlik. Bu nedenle,  yediğiniz lif miktarını yavaş yavaş artırın.
  • Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler: Bu yiyecekler size rahatsızlık veriyor olabilir

    YAPAY ŞEKER

    Sorbitol isimli yapay tatlandırıcı ile yapılan yiyecekler ishal ve kramplara neden olabilir. 

    FDA, günde 50 gram veya daha fazla sorbitol yerseniz ishal olabileceğiniz konusunda uyarıyor ancak çok daha düşük miktarların bile bazı insanlar için sorun yarattığı bildiriliyor.
  • Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler: Bu yiyecekler size rahatsızlık veriyor olabilir

    TURUNÇGİLLER

    Lif oranı yüksek ve asidik oldukları için bazı insanlara mide rahatsızlığı verebilirler. Midenizde rahatsızlık hiisediyorsanız, portakal, greyfurt ve diğer narenciye meyveleri kontrollü tüketin.
  • Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler: Bu yiyecekler size rahatsızlık veriyor olabilir

    KIZARMIŞ BESİNLER

    Yağ oranı yüksek olan bu besinler ishale neden olabilir. Ayrıca karışık soslar, yağlı et parçaları, tereyağlı veya kremalı tatlılar da sorunlara yol açabilir.

    Tereyağı veya krema yerine sebze içeren kavrulmuş veya fırınlanmış yiyecekleri ve hafif sosları seçebilirsiniz.  
  • Midenin sindirim yaparken zorlandığı besinler: Bu yiyecekler size rahatsızlık veriyor olabilir

    FRUKTOZ

    Gazlı içecekler, şekerlemeler, meyve suları ve hamur işleri dâhil olmak üzere bununla tatlandırılmış yiyeceklerin sindirimi bazı insanlar için zordur. Bu ishale, şişkinliğe ve kramplara yol açabilir.

    Kaynak: WebMD

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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