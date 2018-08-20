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Migrenin düzen seven bir hastalık olduğunu ve düzen değişiminin migreni tetiklediğini ifade eden Şahinkaya, "Hastalara önerimiz ise düzenli yaşam koşullarını sürdürmesidir. Çoğu hasta pazar günleri başım ağrıyor diye gelir. Çünkü alışık olduğu düzenden daha fazla uyumuştur."