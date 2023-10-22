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        Haberler Spor Futbol Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler ve kadrolar - Futbol Haberleri

        Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve kadrolar

        İtalya Serie A'nın 10. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Milan ile Juventus, bu akşam karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleye kısa bir süre kala futbolseveler; Milan Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, detaylar ve muhtemel ilk 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:57
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        Milan Juventus derbisi için beklenen gün geldi çattı. Avrupa futbolunda günün maçı olarak gösterilen zorlu karşılaşmada Milan, liderliği ezeli rakibi Inter'den devralmak için sahaya çıkacak. Konuk ekip Juventus ise deplasmanda kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte, merakla beklenen maça dair bilgiler...

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        MILAN JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Milan Juventus maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

        Serie A'da haftanın mücadelesi olan derbi, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Milan: Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

        Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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