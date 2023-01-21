Spotify, 20 Ocak'ta şarkının bir hafta içinde en çok dinlenen şarkı olarak rekor kırdığını duyurdu. Spotify tarihinde ilk kez bir şarkı yedi günde 100 milyondan fazla dinlendi. "Flowers" ilk haftasında 99,37 milyon dinlemeyle rekoru kıran K-Pop grubu BTS’nin “Butter” şarkısını da geride bıraktı.