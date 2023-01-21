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Miley Cyrus'ın 'intikam şarkısı' rekor kırdı

ABD'li şarkıcı Miley Cyrus’ın 13 Ocak’ta çıkardığı yeni teklisi "Flowers", bir haftada 100 milyon dinlenme ile Spotitfy’da rekor kırdı

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  • Miley Cyrus'ın 'intikam şarkısı' rekor kırdı - Magazin haberleri

    Shakira'nın eski sevgilisi Gerard Pique'ye ithafen yazdığı Out of Your League (Dengim Değilsin) isimli göndermeli şarkıdan sonra bir başka hamle de Miley Cyrus'tan gelmişti. Cyrus'ın yeni şarkısı "Flowers" ile eski eşi Liam Hemsworth'e gönderme yaptığı düşünülmüştü.
  • Miley Cyrus'ın 'intikam şarkısı' rekor kırdı - Magazin haberleri

    BİR HAFTADA 100 MİLYON DİNLENME

    Eski eşinin doğum gününde yayınlanan şarkıda, "Beni senin sevebileceğinden daha iyi sevebilirim" sözleriyle bu iddiayı güçlendiren şarkıcı, bir haftada 100 milyon dinlenmeyle Spotify rekoru kırdı.
  • Miley Cyrus'ın 'intikam şarkısı' rekor kırdı - Magazin haberleri

    Spotify, 20 Ocak'ta şarkının bir hafta içinde en çok dinlenen şarkı olarak rekor kırdığını duyurdu. Spotify tarihinde ilk kez bir şarkı yedi günde 100 milyondan fazla dinlendi. "Flowers" ilk haftasında 99,37 milyon dinlemeyle rekoru kıran K-Pop grubu BTS’nin “Butter” şarkısını da geride bıraktı.
  • Miley Cyrus'ın 'intikam şarkısı' rekor kırdı - Magazin haberleri

    Çift, 10 yıllık ilişkilerini bir dargın bir barışık devam ettirdikten sonra 2018’de evlenmişti. Ancak ikili 2020 yılında boşanmıştı.
  • Miley Cyrus'ın 'intikam şarkısı' rekor kırdı - Magazin haberleri

    Shakira olaylı ayrılık sonrasında eski sevgilisi Gerard Pique için göndermeli bir şarkı yaptı. Out of Your League (Dengim Değilsin) adlı şarkı YouTube’da 24 saat içinde 63 milyon kere izlenerek, ilk 24 saatte en çok dinlenen Latin şarkısı unvanını almıştı.

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