Shakira'nın eski sevgilisi Gerard Pique'ye ithafen yazdığı Out of Your League (Dengim Değilsin) isimli göndermeli şarkıdan sonra bir başka hamle de Miley Cyrus'tan gelmişti. Cyrus'ın yeni şarkısı "Flowers" ile eski eşi Liam Hemsworth'e gönderme yaptığı düşünülmüştü.