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Milli atlet, apartmanın garajında formunu koruyor

Zonguldak'ta milli atlet Doğukan Kilcioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında antrenmanlarını, yaşadığı apartmanın garajında sürdürerek kendisini formda tutmaya çalışıyor

Doğukan Kilcioğlu
AA

Antrenör Utku Duman'ın hazırladığı programa aksatmadan devam eden milli atlet, kuvvet çalışmalarına ağırlık vermesinin yanı sıra evinin önünde koşuyor.

Genç atlet Doğukan Kilcioğlu, salgının tüm dünyayı etkilediğini ve en kısa sürede bunun sona ereceğine inandığını söyledi.

Bu süreci çalışmaları için avantaja çevirmeye uğraştığını ve yarım kalan antrenman programını apartmanın garajında sürdürdüğünü anlatan Doğukan, "Temin ettiğimiz malzemelerle garajda antrenmanlarımı sürdürüyorum. Evimin bulunduğu alandaki bayırda da koşularıma devam ediyorum. Bazı kuvvet eksikliklerim vardı, bu süreçte ağırlık çalışmalarımla onları tamamladım. Koronavirüs salgınının geçeceğine inandığım için hiçbir şey yapmayıp, sezona sıfırdan başlamak yerine hazır bir şekilde girmenin doğru olacağını düşündüm." şeklinde konuştu.

Genç atlet, antrenman videolarını antrenörüne göndererek kendisinden dönüşler aldığını ve bu sayede eksikliklerini giderdiğini dile getirdi.

ANTRENÖR DUMAN: BİZİM İÇİN DE FARKLI BİR DENEYİM OLDU

Antrenör Utku Duman da Doğukan'ın milli sporcu olduğu için daha fazla zaman kaybetmesinin doğru olmayacağını belirterek, "Antrenman programı hazırladık, evde veya apartmanın altında yapabileceği kuvvet hareketlerine yöneldik. Bu yönlerden eksiği vardı, en azından bu yönlerini tamamlamış oldu. Sürecin geçeceğine inanıyoruz ve bu süreçte sporcuların daha çok psikolojik anlamda desteğe ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel'in sağladığı malzemelerle milli atletin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Duman, "Daha önce 3-4 saati bir arada geçirirken şimdi ayrı ayrı yerlerdeyiz ancak çalışmaların devam etmesi için çaba harcıyoruz. Görüntülü olarak çalışmaları sürdürüyoruz. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Bizler de uzaktan eğitimle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

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