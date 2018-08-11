A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Zeynepgül Ene, İspanya'da 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na madalya hedefiyle gideceklerini söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesine açıkamada bulunan Zeynepgül Ene, "Elimizden gelenin en iyisini yapıp, en azından bize güvenen, bizi izleyecek herkese, o heyecanı ve mutluluğu yaşatıp, madalya kazanmak için İspanya'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

FIBA Dünya Kupası B Grubu'nda Arjantin, Nijerya ve Avustralya ile mücadele edeceklerini hatırlatan Ene, "Büyük bir sakatlık yaşamazsak, bir oyuncumuzdan mahrum kalmazsak, turnuvada en iyi çalışan 12 sporcumuzla olabilirsek, her şeyi yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Zaten milli takımlarımız neler yapabileceklerini geçmişte fazlasıyla gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvaya en hazır şekilde gitmek istediklerinin altını çizen Ene, "Dünyanın takımları turnuvada yer alıyor. O nedenle hiçbir rakip için, 'Çok kolay.' ya da 'Çok zor.' demek doğru değil. Her takımı kötü gününde yenebilirsiniz. Siz o gün kötüyseniz, favori olduğunuz günde de rakip takım sizi yenebilir. " şeklinde görüş belirtti.

"OYUNCU HAVUZU HER KATEGORİDE OLMALI"

Zeynepgül Ene, oyuncu yetiştirme sürecinin, velilerin evlatlarını yetiştirmesi gibi uzun soluklu, zor ve emek isteyen bir dönem olduğuna dikkati çekerken, sporcu havuzunu her kategoride artırıp, rekabeti ileri düzeye getirerek, her jenerasyondan madalya kazanmaya aday takımlar kurulabileceğini kaydetti.

Ekip olarak, 1990 jenerasyonu oyuncuları 1,5-2 yıldır A Milli Takımı'na entegre etmeye çalıştıklarını aktaran Ene, "Bir geçiş süreci yaşanıyor. Bu zaman zarfında sürekliliğin devam etmesi bizler için değerliydi. Ne yazık ki kadın basketbolunun eskiye dayanan bir geçmişi yok. 2005 yılında ilk kez kendi evimizde düzenlediğimiz Avrupa Şampiyonası ile başlıyor. Rakiplerimize baktığımızda ise Fransa, Rusya, İspanya ve Çekya gibi takımların neredeyse 30-40 yıldır aralıksız olarak tüm turnuvalarda yer aldığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

"FİZİKLİ İSİMLERİN OLDUĞU ÖNEMLİ BİR JENERASYON"

Ene, yabancı oyuncu sayısı kuralının milli takıma etkisiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"TBF'nin aldığı bir kararla yaklaşık 1,5 yıl önce 3 yabancı ve 2 Türk oyuncunun sahada yer aldığı bir sisteme geçildi. Bu karar sonrasında Türk oyuncuların oynama sürelerinin ve aldıkları sorumlulukların arttığını, basketbollarının geliştiğini görüyoruz. Bu durum bizleri çok sevindirdi. Bunun dışında, mayıs ve haziran aylarında Dünya Kupası öncesi hem bu sene hem de önümüzdeki yıllarda A Mili Takım'da oynamaya aday birçok genç oyuncuyu kampa davet ettik. Onlarla uzun süre çalışma, birbirimizi tanıma ve sistemi anlatma şansımız oldu. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 ve hatta 2004 doğumlular, çok yetenekli, fizikli oyuncuların olduğu önemli jenerasyonlar. İleriki dönemde A Milli Takım'a aday sporcu olmaları için milli takım sistemi, basketbol ve performans gelişimleri adına birtakım çalışmalar yapıp, projeler başlattık. Bu çalışmalar artarak devam edecek."



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