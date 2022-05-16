Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Hatice Akbaş, bronz madalyayı garantiledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan milli boksör, çeyrek final maçında Bulgar Stanimira Petrova ile karşılaştı.

Seyirci desteğini arkasına alarak müsabakaya iyi başlayan Hatice Akbaş, ilk raundu 5-0 üstün tamamladı. İkinci rauntta net yumruklar atan milli sporcu, 2 kez hakemin saymasını sağladı ve raundu net bir şekilde 5-0 aldı.

İlk 2 rauntta elde ettiği avantajla iyi savunma yapan ve kontra yumruklar atan Hatice, son raundu ve maçı 5-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Hatice, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 70 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Elif Güneri'den sonra yarı finale yükselen 5. milli boksör oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bronz madalya kazanması kesinleşen Hatice Akbaş, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde Taylandlı Preedakamon Tintabthai ile karşılaşacak.