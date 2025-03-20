Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Meslek ortaokullarını hayata geçireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin bu ara tatil dönemindeki mesleki çalışma dönemlerine ilişkin, "Arkadaşlarımız bayramda aileleriyle güzel vakit geçirsinler diye elektronik ortamda uzaktan eğitimle mesleki çalışma sürecini tamamlamış olacaklar." dedi.

Bakan Tekin, "ÖğretmenİZ" YouTube kanalında canlı yayına katıldı, öğretmenlerin sorularını yanıtladı.

Her ayın ilk cumartesi günü "Öğretmen Odası Buluşmaları" düzenleyerek, öğretmenlerle bir araya geldiklerini anımsatan Tekin, bu programların Bakanlık'ta alınan kararların birçoğunun zeminini oluşturduğunu belirtti.

"Özel okulda görev yapan öğretmenler, Milli Eğitim Akademisinde eğitim alabilecek mi?" sorusuna karşılık Tekin, Akademinin, eğitim planlamak isteyen bütün özel ve kamu kurum ile kuruluşlarına hizmet vereceğini söyledi.

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Başka meslek grupları dahil olmak üzere Akademide eğitim verilebileceğini aktaran Tekin, "Dolayısıyla özel okullara da bu anlamda hizmet etmiş olacağız. Artık yeni yasal düzenlemeyle özel okullarda Akademi eğitimi almış öğretmenler çalıştırmak durumda olacaklar." dedi.

Tekin, Milli Eğitim Akademisinin nerelerde açılacağına ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Halihazırda herhangi bir ilde mutlaka akademi açacağız ya da açmayacağız diye bir kararımız yok, esneğiz. Bize ya da kamu kurumuna ait, aradığımız standartlara sahip atıl binaları Milli Eğitim Akademisine dönüştürmek istiyoruz. Bazı illerde hizmet içi eğitim merkezlerimiz var, bunlar hem fiziki yapıları hem de kadroları itibarıyla Milli Eğitim Akademisi olmaya uygun, onları dönüştüreceğiz. Bazı illerde tespitlerimizi yaptık, Ankara ve İstanbul'da mutlaka olacak. Bunun dışında elimizdeki bina yapı stokuna baktığımızda mutlaka bir çözüm üreteceğiz. Kamu kurumları tarafından tahsis edilen ve Milli Eğitim Akademisi olmaya uygun binaları belirledik.

Kamu kaynaklarını optimum kullanmak açısından mevcut kaynaklarımızı Milli Eğitim Akademisine dönüştürüyoruz. Örnek vermek gerekirse İzmir, Antalya, Gaziantep ve Malatya'da mevcut binalarımızı dönüştürme sürecini başlattık. Bunların büyük çoğunluğu aynı zamanda konaklama imkanı olan yerler. Oradaki öğretmen adayı arkadaşlarımız konaklayabilecekler. Buralar, yükseköğretim kurumlarından eğitim alma imkanı olan lokasyonlar ve uygulama için rahatlıkla erişim sağlayabileceği, her türlü okulumuzun olduğu iller. 1 Eylül'e kadar bu binaların tamamını hazır hale getirmiş olacağız."

REKLAM "MESLEK ORTAOKULLARINI HAYATA GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ" Bakan Tekin, ilkokulda müzik ve spor derslerinin branş öğretmenleri tarafından okutulmasına ilişkin soru üzerine, bazı derslerin özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için uygun bir metodolojiyle verilmesi gerektiğini söyledi. Yabancı dil, beden eğitimi, resim, müzik, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için branş öğretmenlerin dersleri vermesini doğru bulduğunu vurgulayan Tekin, "Fakat Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir aile. Herhangi bir konuda düzenleme yaparken başka bir sıkıntı üretmemesine azami dikkat göstermek gerekiyor. Bunun hayata geçirilmesi durumunda sınıf öğretmeni arkadaşlarımızın ek derslerinin neredeyse tamamını elinden almış oluyoruz. Bu doğru bir uygulama olsa bile öğretmen arkadaşlarımızın kayıp yaşamasına sebebiyet verecek bir uygulama." dedi. Şu an için böyle bir gündemlerinin olmadığını aktaran Tekin, ancak bu yıl başlangıç olarak sınıf öğretmenleri arasında beden eğitimi, resim ve müzik konusunda kendilerini daha yetkin hissettikleri alanda dersin işlendiği saatte diğer sınıf öğretmeniyle şube değişimi yapabilme uygulamasını getirdiklerini hatırlattı. REKLAM "Çeşitli mesleklerde kalifiye eleman yetişmemesi sorunları göz önüne alındığında mesleki ortaokullar açılabilir mi?" sorusu üzerine Tekin, küçük yaşlardan itibaren öğrencilerin yeteneğine göre keşfedilmesinin önemini anlattı. İstanbul ve Ankara'da müzik ilkokulu, ortaokulu ve lisesi açtıklarını, spor alanında ise spor ortaokulu açtıklarını anımsatan Yusuf Tekin, "Aynısını mesleki ve teknik eğitimde, meslek ortaokulları olarak hayata geçirmeyi düşünüyoruz, pilot uygulamalarını başlattık. Yıl sonu itibarıyla ilgili genel müdürlüklerimiz izleme ve değerlendirme süreçlerini yürütüyorlar. En sağlıklı şekilde yaygınlaştırmak için tedbirleri alıp devam edeceğiz inşallah." diye konuştu. "YAPAY ZEKA UYGULAMALARININ EĞİTİMDEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN YOĞUN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ" Bakan Tekin, yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu olan MEBİ'nin yaygınlaştırılmasına ilişkin soruya, platformun hep yaygınlaştırılacağını hem de zenginleştirileceğini bildirdi. Yapay zeka uygulamalarının toplumsal hayatın her alanında kullanıldığına dikkat çeken Bakan Tekin, "Biz de yapay zeka uygulamalarının eğitimde nasıl kullanılabileceğine ilişkin yoğun çaba içerisindeyiz." dedi.

REKLAM MEBİ'yi dinamik hale getirmek istediklerini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti: "Öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamdaki katkılarını sürekli hale getirmek istiyoruz. Daha bugün Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğimizi çalışıyorduk, orada bazı değişiklikler olacak. Öğretmen arkadaşlarımızın, MEBİ dahil olmak üzere EBA ve bütün platformlarımıza içerik katkılarının hizmet puanına dönüşmesini arzu ediyoruz. Bu öğretmen arkadaşlarımızın katkılarını almak açısından önemli bir şey. MEBİ, EBA ya da başka bir konuda öğretmen arkadaşlarımızın önerileri varsa bize ulaştırırlarsa ancak biz bu şekilde sağlıklı bir yönetim tarzı oluşturmuş oluruz diye düşünüyorum." "EBA'DA DÜNYANIN EN ZENGİN İÇERİKLERİ VAR" Bakan Tekin, "Sadece okuldan alınan destekle, müfredata bağlı kalarak alınan üniversite hazırlığı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olunabilir mi?" sorusuna, "Kesinlikle" cevabını verdi. REKLAM Öğrencilerin Bakanlığın hazırladığı kitapları, eğitim materyallerini, kursları ve okuldaki öğretmenlerinden faydalanması durumunda başka hiçbir şeye ihtiyaçları olmadan başarılı olabileceklerine inandığını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu: "Zihinlerini çeldirmeye çalışan kişiler var. Bizim ders kitaplarımızı öğretmenlerimiz hazırlıyor, ilgili genel müdürlükler kontrol ediyor, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na geliyor ve burada panelist havuzundaki öğretmen ve öğretim üyesi olmak üzere en az 5 kişi orada hazırlanan her bir ders kitabını okuyor. Bilimsel açıdan, pedagojik açıdan uygunluğunu denetliyor. Çocuklarımıza kimin hazırladığı belli olmayan, hangi yetkinliğe sahip olduğunu bilmediğimiz, ölçme değerlendirme açısından yetkinliğini bilmediğimiz birileri bir kitap hazırlıyor ve diyor ki 'hazırlanan bu kitap MEB'de 25-30 yıl öğretmenlik yapmış kişilerin kitaplarından daha kaliteli.' Ben bunu anlamıyorum, biz bunu bedava veriyoruz, bu kadar denetim mekanizmasından geçmiş kitaplar. Öbürü kimsenin denetlemediği, bilmediği, parayla satılan kitap. EBA'da dünyanın en zengin içerikleri var, eksik bir şey varsa bize söylesinler, EBA'ya o başlıkta içerikler yerleştirelim." Okullarda istenilen başlıklarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açtıklarını vurgulayan Tekin, bunları açmaya devam edeceklerini vurguladı.