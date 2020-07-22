Yaklaşık 2,5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK toplantısının ardından 6 maddelik MGK bildirisi açıklandı.
Bildiride "Azerbaycan topraklarındaki işgalini sürdüren Ermenistan'ın saldırganlığı şiddette kınanmıştır" denirken "Libya'da mevzi kazanmayı hayal eden üçüncü tarafların girişimlerine karşı gerekli adımlarda tereddüt edilmeyecek" ifadeleri yer aldı.
Bildiride koronavirüs ile mücadele de yer aldı.
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