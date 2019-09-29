Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli lazer silahı ARMOL´un, kabul testlerini başarıyla geçerek TSK envanterine girmeye hak kazandığını belirtti.
Bakan Varank, ARMOL´un test anlarına ait bir görüntü de paylaştı. Görüntülerde, Bakan Varank´ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, lazer silahının çelik levhayı deldiği, patlayıcı ve düzenek kablolarını tahrip ettiği, yaklaşan dronu vurarak düşürdüğü görülüyor. Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"TÜBİTAK BİLGEM´in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı."
— Mustafa Varank (@varank) September 29, 2019
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