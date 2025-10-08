Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ TARİHİ | Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

        Milli maç ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Vasil Levski Ulusal Stadında oynanacak mücadele öncesinde, Bulgaristan - Türkiye maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte milli maçın oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 20:18 Güncelleme: 09.10.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bulgaristan - Türkiye maçı için geri sayım başladı. E Grubu'nda oynadığı ilk maçta Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Bugüne kadar, 643 maça çıkan milli takım, bu maçlardan 1'i hükmen 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 mağlubiyet aldı. Peki, "Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte Bulgaristan - Türkiye maçı yayıncı kuruluşu...

        2

        BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak

        3

        BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Vasil Levski Ulusal Stadında oynanacak milli maç TV8 ekranlarından ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

        4

        MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

        11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

        14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

        15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

        18 Kasım: İspanya - Türkiye

        5

        A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

        Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen FC), Svetoslav Vutsov (PFC Levski Sofia), Dimitar Sheytanov (CSKA 1948)

        Defans: Petko Hristov (Spezia), Atanas Chernev (CF Estrela da Amadora), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp FC), Emil Tsenov (FC Orenburg), Christian Petrov (SC Heerenveen), Viktor Popov (Korona Kielce), Dimitar Velkovski (PFC Arda Kardzhali 1924), Ivan Turitsov (PFC CSKA Sofia)

        Orta Saha: Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv FC), Ilia Gruev (Leeds United), Stanislav Shopov (NK Osijek), Filip Krastev (Oxford United), Marin Petkov (PFC Levski Sofia), Ivaylo Chochev (PFC Ludogorets 1945), Kristian Stoyanov (PFC Slavia Sofia)

        Forvet: Kiril Despodov (PAOK FC), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Lukas Petkov (SV Elversberg), Vladimir Nikolov (Korona Kielce), Martin Minchev (Cracovia), Radoslav Kirilov (PFC Levski Sofia)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum