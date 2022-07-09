Milli Piyango 9 Temmuz 2022 çekilişi yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçları açıklandı. İşte MPİ piyango sonuçları, bilet sorgulama ekranı ve tam sıralı kazandıran numaralar...

9 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE SONUCU: 3-9-2-6-6-0

AMORTİ: 4 - 7

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Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.