Milli Piyango 19 Şubat 2019 çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak çekiliş, kamuya açık olarak yapılacak. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta? İşte, Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango çekilişleri saat 15:00’te başlıyor. Kamuya açık olarak düzenlenen çekilişler aynı zamanda noter huzurunda yapılıyor. İki büyük ikramiye saat 18:00’de çekiliyor ve çekilişleri “mpi.gov.tr” adresinde yer alan ‘canlı izle’ linki üzerinden ücretsiz olarak takip edilebiliyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA