Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesi ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmamasını Habertürk Yazarı Fatih Altaylı yazılarıyla gündeme getirmiş, eleştirmiş bu konuda ortaya atılan iddiaların izaha muhtaç olduğunu ve güven sarsıntısı yarattığına dikkat çekmişti.

MPİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesine sevk edildiği ve Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan "7615536" numaralı tam bilete isabet ettiği belirtildi.

Söz konusu biletin talihlisinin ikramiyesini almak üzere henüz Milli Piyango İdaresine başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin idare tarafından ödenmediği kaydedildi.