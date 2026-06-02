2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala A Milli Futbol Takımı için heyecan giderek artıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı turnuva öncesinde gözler kadroya çevrilmiş durumda. Futbolseverler, ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası'nda sahaya hangi isimlerle çıkacağını merak ediyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, turnuva öncesinde 26 kişilik nihai kadroyu kamuoyuyla paylaştı. Peki, Türkiye'nin Dünya Kupası kadrosunda hangi oyuncular yer aldı, kimler kadro dışında kaldı? İşte TFF tarafından duyurulan 26 kişilik kadro ve ayrıntılar haberimizde…
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU BELLİ OLDU MU?
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILAN İSİMLER KİMLER?
Dünya Kupası kadrosundan çıkarılan isimler ise şöyle:
Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir, Yusuf Sarı
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
13 Haziran 07.00 (TSİ) | Türkiye – Avustralya
19 Haziran 07.00 (TSİ) | Türkiye – Paraguay
25 Haziran 05.00 (TSİ) | Türkiye – ABD
2026 DÜNYA KUPASI GENEL MAÇ TAKVİMİ
Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)