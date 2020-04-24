"Fenerbahçe, amatörlere en çok destek olan kulüp"

Yankı Erel, tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon'da 2018'de elde ettiği şampiyonlukla tarihi bir başarıya imza attı. Gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi, dünyanın en iyi kulüpleri ve akademilerinden teklif almasına rağmen Türkiye'de kalmayı tercih etti. Yankı, 2019'un başında belinden yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle beklenen çıkışı yapamadı.

Milli tenisçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, evde yaptığı çalışmalar, sakatlık süreci, örnek aldığı sporcular ve hedefleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 aydır tenis oynayamadığını belirten Yankı Erel, antrenörlerinin gönderdiği programlar kapsamında evde güçlenme çalışmaları yaptığını ve YouTube'dan tenis videoları izlediğini kaydetti.

Geçen yıl ciddi bir sakatlık yaşadığını dile getiren 19 yaşındaki tenisçi, "Belimde küçük bir stres kırığı oldu. 3-3,5 ay kadar evdeydim. Hiçbir şey yapamadım. Üç ay sonra fizik tedaviye başladım. Orada da 1 ayım geçti. Tenise geri dönmem 7 ayımı aldı." diye konuştu.

"2018 benim için rüya gibiydi." ifadesini kullanan Yankı, "Daha sonra profesyonel oldum. Çoğu arkadaşım sıralama olarak şu an 300-400'lerde. Benim sıralamam ise ortalama 900-910 arası. Araya 6-7 ay girince toparlayamadım. Beklenen çıkışı yapamamamın sebebi belimden yaşadığım sakatlık. Şu an çok iyiyim. Eğer sakatlık yaşamasaydım dünya sıralamasında 300-400'lerde olurdum. Bu süreçten (koronavirüs salgını) sonra iyi bir çıkış yapacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 20'YE GİREBİLECEĞİME İNANIYORUM"

Yankı Erel, gelecekte dünya sıralamasında ilk 20'ye girebileceğine inandığını belirtti.

Bu sezon milli takımla Davis Kupası'nda mücadele ettiğini ve Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) turnuvalarına katıldığını aktaran Yankı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel olarak iyiydim, form tutmaya başlamıştım. İnşallah koronavirüs salgını en geç temmuz ayında biter ve turnuvalara başlarız. Bu yıl ilk 500'e girmeyi hedefliyorum. Uzun vadeli ise ilk 100 ya da 50 demeyeceğim. Gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Dünya sıralamasında ilk 20'ye girebileceğime inanıyorum. İnandıktan ve çalıştıktan sonra başarabilirsiniz. İnşallah yakın gelecekte grand slam turnuvalarında üst turlarda mücadele edeceğim."

"EN ÇOK BEĞENDİĞİM VE ÖRNEK ALDIĞIM TENİSÇİ NADAL"

Yankı Erel, kariyerinde 19 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ı örnek aldığını aktardı.

Dünyaca ünlü tenisçilerin hayat hikayelerini okuduğunu ve izlediğini vurgulayan Yankı, "En çok beğendiğim ve örnek aldığım tenisçi Nadal. Nadal ile Federer, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi gibi. Aslında kazanılan başarılara bakıldığında Federer dünyanın en iyisi. Ancak Nadal'ın benim gibi solak olması, savaşçı özelliği ve hem kort içinde hem de kort dışında duruşu daha çok hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK BİR ADIM"

Novak Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal'ın dünya sıralamasında alt basamaklarda yer alan tenisçiler için maddi yardımda bulunacaklarını açıklamalarıyla ilgili Yankı Erel, şunları kaydetti:

"Beklenen bir davranış. Bunlar bambaşka isimler. Böyle bir şeyi 1-2 yıldan bu yana bekliyordum. Çok büyük bir adım. Onların yaptığı yardım sayesinde dünya tenisinin daha fazla gelişeceğine inanıyorum."

Dünyanın en iyi kulüpleri ve akademilerinden gelen teklifleri kabul etmemesi ile ilgili de değerlendirmede bulunan milli tenisçi, "Çok teklif geldi. ABD'den IMG Tenis Akademisi'nden iyi bir teklif gelmişti. Doğru insanlarla çalışırsanız nerede olduğunuz çok önemli değil. Türkiye'nin sporcusuyum. Türkiye'de kalmak istiyorum. Burada yetişmiş bir Türk'ün gelecekte ilk 50'ye girmesini istiyorum. Bunu da başarabileceğime inanıyorum. Büyük kulüplere gidip antrenman yapabilirim ama her zaman Türkiye'de kalmayı tercih ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Tenis dışında en çok Formula 1 ile ilgilendiğini belirten Yankı, Galatasaray'ı desteklediği için futbolu da takip ettiğini aktardı.

Son olarak bu süreçte vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunan genç tenisçi, "Yabancı arkadaşlarımla görüşüyorum. Hepsi kötü durumda olduklarını söylüyor. Diğer ülkelere göre müthiş bir durumdayız. Çok şanslıyız. Çok yakın zamanda bu salgını atlatacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.