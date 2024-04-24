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        Haberler Spor Diğer Milli yelkenci Merve Vatan, Paris 2024 kotası aldı - Diğer Haberleri

        Milli yelkenci Merve Vatan, Paris 2024 kotası aldı

        Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Merve Vatan, IQ Foil kadınlar sınıfında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 22:47 Güncelleme: 24.04.2024 - 22:47
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        Milli yelkenci Merve Vatan'dan olimpiyat kotası
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        Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Merve Vatan, IQ Foil kadınlar sınıfında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

        Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa'daki Last Chance Regatta yarışlarında kadınlar IQ Foil kategorisinde Merve Vatan'ın Paris 2024'e katılım hakkı elde ettiği kaydedildi.

        Bu başarıyla Türkiye'nin yelken branşındaki Paris 2024 kotası 3'e yükseldi.

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