Milot Rashica, bu sezon 5. golünü kaydetti

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlıların kanat oyuncusu Milot Rashica, Çaykur Rizespor karşısında 65. dakikada takımının 2. golünü kaydetti. Rashica böylece bu sezon Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla 5 gol, 5 asist olmak üzere 10 gole doğrudan katkı sağladı.