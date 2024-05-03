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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Milot Rashica, bu sezon 5. golünü kaydetti - Beşiktaş Haberleri

        Milot Rashica, bu sezon 5. golünü kaydetti

        Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, Çaykur Rizespor ağlarını havalandırarak bu sezon 5. golüne ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:41 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:41
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        Rashica 5. golünü attı!
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        Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

        Siyah-beyazlıların kanat oyuncusu Milot Rashica, Çaykur Rizespor karşısında 65. dakikada takımının 2. golünü kaydetti. Rashica böylece bu sezon Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla 5 gol, 5 asist olmak üzere 10 gole doğrudan katkı sağladı.

        Bu sezon siyah-beyazlı formayla 28 müsabakada görev alan Kosovalı oyuncu, Sivasspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor (2) ve Fatih Karagümrük ağlarını sarsmayı başardı. Milot Rashica, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Konyaspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü mücadelelerinde de 1’er asist yapma başarısı gösterdi.

        Çaykur Rizespor müsabakasına 11’de başlayan Rashica, 90 dakika sahada kaldı.

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