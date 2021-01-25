Toplu sözleşme yılı 0:00 / 0:00

2021 yılı işçi ve memurlar için toplu sözleşme yılı olacak. Taşeron işçiler ilk defa bu yıl diğer kamu işçileri için yapılan toplu iş sözleşmelerine dahil olacaklar. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediyelerde kadroya alınan taşeron işçiler için toplu sözleşme süreci bir süredir devam ediyor. Belediyeler ile sözleşmeler ayrı ayrı imzalanıyor.

Kamu kurumlarında çalışan işçiler ile toplu sözleşme görüşmelerinin ise mayıs ayında başlaması bekleniyor. 2019 yılındaki görüşmelerde 180 bin işçiyi kapsayan sözleşme imzalanmıştı. Bu yıl kamudaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçi sayısı, taşerondan gelenlerle birlikte 500 bin kişiyi aşacak.

Taşerondan gelen işçiler, daha önce farklı sendikalara üye iken 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren sadece çalıştıkları işyerine ait işkolundaki sendikalara geçiş yaptılar. Bundan dolayı sendikaların üye sayılarında büyük değişiklikler meydana geldi.

İlk defa 2019 yılında başlayan uygulama kapsamında bu yıl da kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK tarafından ayrı ayrı yürütülecek.

2019 yılındaki görüşmelerde 3500 liranın altındaki ücretlere 150 lira iyileştirmenin ardından ilk yıl için yüzde 8 + 4, ikinci yıl için de yüzde 3+3 oranında artış yapıldı. Artışların enflasyonun altında kalması halinde enflasyon farkı yansıtılıyor.

AĞUSTOSTA 5.7 MİLYON MEMUR VE EMEKLİ İÇİN PAZARLIK MASASI

Kamu görevlileri için iki yılda bir toplu sözleşme imzalanıyor. Eylül ayı itibarıyla 3.1 milyon memur, 2.2 milyon da memur emeklisi bulunuyor. Kamu görevlileri ile imzalanacak toplu sözleşme görüşmeleri 5.3 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor.

2019 yılındaki görüşmelerde memurları temsil eden MEMUR-SEN ile hükümet arasında uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine sözleşme, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nca (KGHK) karara bağlandı. Hakem Kurulu, hükümetin sendikaya verdiği son teklif doğrultusunda karar aldı. Böylece, kamu görevlilerinin maaşlarına 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında toplu sözleşme zammı yapılması kararlaştırıldı.

Memurlar ve memur emeklilerine 2020 yılında enflasyon farkı ile birlikte yüzde 5.5 + 5.75 oranında maaş artışı yapıldı. Bu yılın ilk yarısında ise yüzde 7.36 oranında artış gerçekleştirildi.

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan toplu sözleşme zamları 2018 yılından beri enflasyonun altında kaldığı için her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyor. Dolayısıyla 2018 başından bu yana memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılan zam enflasyon ile başa baş oldu.

Bu yıl memurların toplu sözleşme görüşmelerinin çetin geçeceğinin işaretleri yılın ilk haftasından itibaren gelmeye başladı. 2021 yılı ilk yarısındaki maaş zammı belli olduktan sonra memur sendikaları konfederasyonları MEMUR-SEN, Türkiye KAMU- SEN ve KESK ek zam taleplerini dile getirdi. MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile görüşerek toplu iş sözleşmesi beklenmeden seyyanen zam talebinde bulundu.

METAL İŞKOLUNDA BÜYÜK PAZARLIK

Bu yıl özel sektörde de önemli toplu iş sözleşmeleri yapılacak. Bunların başında Türkiye ihracatının ve sanayisinin bel kemiğini oluşturan metal işkolu geliyor. Metal işkolunda yaklaşık 200 bin dolayında işçi için ücret pazarlığı sonbaharda başlayacak.

2019 – 2021 yıllarını kapsayan önceki toplu iş sözleşmesi ile işçilere ilk 6 ayda yüzde 18,49 olmak üzere ilk yıl toplamda yüzde 25,50 oranında, izleyen yılda ise enflasyon oranında zam yapıldı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, sözleşmeyi değerlendirirken, en iyi sözleşmeleri imzalayan sendika olduklarını söyledi.