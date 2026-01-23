Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Minguzzi cinayetinin yıl dönümü! Öldürüldüğü yerde tören düzenlendi! | Son dakika haberleri

        Minguzzi cinayetinin yıl dönümü! Öldürüldüğü yerde tören düzenlendi!

        İstanbul Kadıköy'de vahşice öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti. Minguzzi için ölümünün birinci yıl dönümünde Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda anma töreni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:27 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:27
        Minguzzi'nin öldürüldüğü yerde tören
        İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için vefatının birinci yıl dönümünde Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda anma töreni düzenlendi.

        AA'da yer alan habere göre pazarın girişinde bulunan çocuk parkının yanındaki alanda yapılan törende konuşan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, davada istinaf sürecinin sonuçlandığını söyledi.

        Katillere "çocuk" diyenlere hakkını helal etmediğini dile getiren Minguzzi, "Kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Bu böyle biline." dedi. Yasemin Minguzzi, hiçbir şeyden korkmadığını dile getirerek, "Durmayacağım. Korksunlar benden. Bir yıl boyunca yasa çıkmadı. Hakkımı helal etmiyorum. En son Atlas, şimdi sıra kimde?" diye konuştu. Baba Andrea Minguzzi, oğlunun hayatını kaybettiği yerde sorumlulukla durduğunu belirtti.

        Minguzzi, buranın bir yaşam alanı olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Mattia bir sembol değildi, o bir çocuktu, evlattı. İki kültür arasında bir köprüydü. Çocukları koruması gereken bir dünya onu koruyamadı. Burada duran bu heykel, bir yüz taşımıyor. Ahmet 15 yaşında olacaktı. Bu kaykayın üzerinde 15 kuş var. Ahmet Mattia'nın 15 yılı, yarım kalan ama unutulmayan bir hayat. Bir baba olarak, bir insan olarak nefret etmeden ama geri adım da atmadan adaleti aramaya devam edeceğiz. Bu heykel burada kaldığı sürece şunu hatırlatsın: Öldürülen her çocuk bütün toplum için bir kayıptır. Mattia bizim duruşumuzda, sessizliğimizde ve kararlılığımızda yaşıyor."

        Törene CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Dilek İmamoğlu, ailenin avukatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da burada yaptığı konuşmada, cezaları ağırlaştırmak gerektiğini söyledi. Önce cinayetleri engelleyecek sistemi kurmak gerektiğini dile getiren Özdağ, "Aradan geçen zaman içinde hiçbir önlem alınmadı ve şimdi başka çocuklarımızı aynı kader bekliyor. Çünkü ertesi gün alınması gereken tedbirler alınmayıp konu geçiştiriliyor." ifadelerini kullandı.

        Aile ve beraberindekiler, konuşmaların ardından pazarın girişinde Mattia Ahmet Minguzzi anısına hazırlanan, üzerinde kaykay ve güvercinlerin bulunduğu anıtın bulunduğu alana geçti.

        Alana karanfil bırakıldığı sırada, "Mattia Ahmet için adalet", "Kanunlar değişsin, çocuklar ölmesin" ve "Sokakta katil istemiyoruz" şeklinde sloganlar atıldı.

