DHA

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis- Baykan karayolunda bugün şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüs ve ona bağlı çekme karavanda yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen yakalandı.

DHA'nın haberine göre kaçak göçmenlerin, Bitlis Göç İdaresi'nde yapılan işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edileceği belirtildi. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.