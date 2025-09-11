Habertürk
        Minik çocuğa korkunç şiddet! | Son dakika haberleri

        Minik çocuğa korkunç şiddet!

        Konya'da insanın kanının donduran bir şiddet olayı meydana geldi. Kentin Beyşehir ilçesinde 3,5 yaşındaki bir çocuğun darp edilip vücudunda sigara söndürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili çocuğun annesi ile sevgilisi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 10:10 Güncelleme: 11.09.2025 - 10:10
        Minik çocuğa korkunç şiddet!
        Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3,5 yaşındaki oğlu M.D.Ç.’yi darp edip, vücudunda sigara söndüren annesi H.A. ile sevgilisi M.A.E. (50) tutuklandı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, Beyşehir ilçesi Avşar Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sevgilisi M.A.E. ile 4 ay önce apartmana taşınan H.A.’nın oğlu M.D.Ç.’nin önceki gece saatlerinde ağlamasından endişe duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen polis ekipleri, çocuğun darp edildiğini çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu görünce anne H.A. ve sevgilisi M.A.E.’yi gözaltına aldı. Ambulansla önce Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, daha sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

        VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRMÜŞLER

        Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürüldüğü, kollarında ve yüzünde darba bağlı morluk olduğu ve yine vücudunda sıcak suya bağlı yanık izlerinin olduğu tespit edildi.

        H.A. ve sevgilisi M.A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. M.D.Ç. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı

        #Son dakika haberler
